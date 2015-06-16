T24 LogoT24 Logo
Gündem

Atatürk Havalimanı'na yıldırım düştü, 2 işçi yaralandı

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, hava trafiğini de olumsuz etkiledi

Fotoğraf: Dr. Ender Gökçebay

16 Haziran 2015 23:15

İstanbul'u akşam saatlerinde etkisi altına alan sağanak yağış sırasında, Atatürk Havalimanı'na yıldırım düştü. Yıldırımın düştüğü apronda bulunan 2 görevli, hafif şekilde yaralandı.

Saat 18.00 sıralarında etkisini iyice artıran gökgürültülü sağanak yağış hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Pilotlar, Atatürk Havalimanı etrafındaki elektrik yüklü bulutlara yakalanmamak için piste yanaşmayınca, uçaklar uzun süre havada tur attı. Bazı uçaklar ise başka havalimanlarına yönlendirildi.

Uçakların iniş pisti değiştirilirken, pilotlar ve hava trafiğini düzenleyen kontrolörler yoğun çaba harcadı. Bu sırada, Atatürk Havalimanı apronunda Çelebi yer hizmetinde görevli Kadir Fidancı ve Emre Karadeniz adlı iki uçak görevlisi, Asiana Hava Yolları ve Suudi Arabistan uçaklarının kalkışları için hazırlık yaparken, yakınlarına yıldırım düştü. "Asiana" uçağının altında bulunan ve kafasında kulaklık takılı olan Emre Karadeniz yıldırımdan etkilendi. 2 işçi de tedavi altına alındı. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu ifade öğrenilirken, yıldırımın çarptığı Emre Karadeniz "Kulaklıktan geçti. Kendimi iyi hissediyorum" dedi.

ETİKETLER

yıldırımatatürk havalimanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24