Atatürk Havalimanı'na yıldırım düştü, 2 işçi yaralandı

İstanbul'u akşam saatlerinde etkisi altına alan sağanak yağış sırasında, Atatürk Havalimanı'na yıldırım düştü. Yıldırımın düştüğü apronda bulunan 2 görevli, hafif şekilde yaralandı.

Saat 18.00 sıralarında etkisini iyice artıran gökgürültülü sağanak yağış hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Pilotlar, Atatürk Havalimanı etrafındaki elektrik yüklü bulutlara yakalanmamak için piste yanaşmayınca, uçaklar uzun süre havada tur attı. Bazı uçaklar ise başka havalimanlarına yönlendirildi.

Uçakların iniş pisti değiştirilirken, pilotlar ve hava trafiğini düzenleyen kontrolörler yoğun çaba harcadı. Bu sırada, Atatürk Havalimanı apronunda Çelebi yer hizmetinde görevli Kadir Fidancı ve Emre Karadeniz adlı iki uçak görevlisi, Asiana Hava Yolları ve Suudi Arabistan uçaklarının kalkışları için hazırlık yaparken, yakınlarına yıldırım düştü. "Asiana" uçağının altında bulunan ve kafasında kulaklık takılı olan Emre Karadeniz yıldırımdan etkilendi. 2 işçi de tedavi altına alındı. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu ifade öğrenilirken, yıldırımın çarptığı Emre Karadeniz "Kulaklıktan geçti. Kendimi iyi hissediyorum" dedi.