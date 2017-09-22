Atatürk Havalimanı'na uçak iniş sırasında düştü: 4 yaralı, Vali Şahin açıklama yaptı

Hakan KAYA-Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Valisi Vasip Şahin, Atatürk Havalimanı\'nda düşen uçak ile ilgili açıklama yaptı.

Vali Şahin açıklamasında, \"Saat 21.20 sıralarında KKTC için havalanan özel bir jet, havalandıktan sonra kuleden acil iniş izni istiyor. Ve kulenin yönlendirmesiyle 17 son pist başına doğru inerken uçak duramıyor ve pist başında aşağıya doğru devam ediyor. Sürtünmeden kaynaklı yangın ve parçalanma oluyor, bu sırada zannediyoruz yolcular uçaktan ayrılmış oluyor. Uçak 100 metre ileride duruyor. Acil durum ilan edildiği için itfaiye hazır bekliyordu. İtfaiye müdahale edip söndürdü, 3\'ü mürettebat 1 yolcu hepsinin sağlık durumları iyi. Herhangi bir can kaybı yok. Hastanede tedavileri devam ediyor. Hepsi Türk vatandaşı. Havalimanı trafiğini çok kısa bir süre etkiledi. Uçuşlar normal şekline dönmüştür ve şu anda yüzde 100 uçuş sağlanıyor.\" ifadelerini kullandı.

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