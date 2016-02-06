Atatürk Havalimanı yolcu sayısını arttırmada Avrupa ikincisi

Uluslararası Havalimanı Konseyi'ne (ACI) göre Atatürk Havalimanı yolcu sayısını artırmada ‘grup 1’ havalimanlarında Avrupa ikincisi oldu. Grup 2 alanlarda ise yolcu sayısı artırmada Sabiha Gökçen Avrupa birincisi olurken İzmir Adnan Menderes Havalimanı aynı grupta Avrupa’da beşinciliğe yerleşti.

Türkiye’deki havalimanlarının başarısını The Economist şöyle yorumluyor: İstanbul Atatürk iki yıla Londra Heathrow'u geçer, lider olur.

Hürriyet'ten Tolga Özbek'in haberine göre, ACI tarafından yapılan açıklamada, Grup 2 olarak adlandırılan 10-25 milyon yolcu/yıl kategorisinde ise en çok büyüyen havalimanı yüzde 19,7 ile Sabiha Gökçen oldu. Bu kategoride 7 yıldır arka arkaya “En Hızlı Büyüyen Havalimanı” olma unvanını kaptırmayan şirket, 2015'te 25 milyon yolcu barajını aşarak Grup 1 kategorisine (25 milyon yolcu/yıl ve üzeri) geçti. Grup 1'de İstanbul Atatürk Havalimanı 61.3 milyon yolcuyla ikinci olurken, Grup 2'de Sabiha Gökçen'i 5'inci sırada yıllık yüzde 11,1 büyüme ile 12 milyon yolcuya ev sahipliği yapan İzmir Adnan Menderes Havalimanı izledi.

En hızlı büyüyen havalimanları

Grup 1 (25 milyon yolcu/yıl ve üzeri)

1. Madrid: Yüzde 12

2. İstanbul Atatürk: Yüzde 9,1

3. Amsterdam Schiphol: Yüzde 6

4. Londra Gatwick: Yüzde 5,7

5. Barcelona: Yüzde 5,7

Grup 2 (10-25 milyon yolcu/yıl)

1. İstanbul Sabiha Gökçen: Yüzde 19,7

2. Atina: Yüzde 19,1

3. Dublin: Yüzde 15,3

4. Londra Stansted: Yüzde 12,8

5. İzmir Adnan Menderes: Yüzde 12,1

The Economist: Atatürk Havalimanı lider olacak

Öte yandan ünlü İngiliz yayın organı The Ekonomist Dergisi'nde yer alan haberde iki yıl içinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nın içinde Londra Heathrow'u geçerek birinci olacağını iddia etti. 2015 yolcu sayılarına göre Atatürk Havalimanı yüzde 9,1 büyüyerek Frankfurt Havalimanı'nı geçmiş, sıralamada üçüncülüğe çıkmıştı.

Sıralamada Londra Heathrow Havalimanı 74,9 milyon ile birinci olurken ikinciliği Paris Charles de Gaulle 65,7 milyon, İstanbul Atatürk de 61,3 milyon ile üçüncü olmuştu. Frankfurt Havalimanı ise 61 milyonda kalmıştı.

Economist Dergisi'nde yer alan habere göre Londra Heathrow Havalimanı'nın sadece yüzde 2,2 olduğu belirtti:

"Uluslararası Havalimanı Konseyi (ACI) rakamlarına göre, Atatürk Havalimanı hızlı büyümesi ile iki yıl içinde Londra Heathrow'u zorlayarak birinci olacak. İngiliz hükümeti Heathrow'un büyümesi için yeni pist yapımı gibi konularda zorlanıyor. Diğer taraftan İstanbul'da kapasiteyi 200 milyon yolcuya çıkartacak 3. Havalimanı yapılıyor. Türkiye iç hat pazarı olarak ABD, Çin, Hindistan, Brezilya ve Endonezya'nın arkasından 6'ncı sırada. İstanbul önemli bir aktarma noktası"