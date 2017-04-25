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Atatürk Havalimanı ve Başakşehir'de uyuşturucu operasyonu

Operasyonda 5 kişi tutuklandı

25 Nisan 2017 21:52

İstanbul Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Atatürk Havalimanı'nda ve Başakşehir'de bir kargo firmasında geçtiğimiz 2 hafta boyunca düzenlediği operasyonlarda, 14 kilo 761 gram uyuşturucu madde ile bin 630 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Operasyonlarda gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 kişi tutuklandı.

İstanbul Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gelen ihbarları değerlendirerek yurt dışından Türkiye'ye uyuşturucu madde sokulacağı bilgisi üzerine Atatürk Havalimanında çalışma başlattı. Polis ekipleri, Fas Kazablanka, Ekvator'un başkenti Qıuto, Nijerya'nın başkenti Abuja ve Brezilya'nın Sao Paulo şehrinden gelen uçaklar Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından detaylıca incelendi. Polis ekipleri şüpheli bulduğu yolcuları takibe aldı.  
  

Midelerinde ve valizlerinde uyuşturucu maddeler

 

Yapılan çalışmalarda Fas Kazablanka şehrinden gelen Ö.C.Ö.(37) ve H.Ş.(42)'nin midesinde 94 kapsül halinde toplam 1 kilo 122 gram esrar, Ekvator'un başkenti Qıuto'dan gelen A.F.M.Q.(59)'nun midesinde 14 kapsül içinde 900 gram kokain, Nijerya'nın başkenti Abuja'dan gelen H.N.K.(24)'nın valizinde 6 kilo 685 gram esrar ve bin 630 tane uyuşturucu hap, Brezilya'nın Sao Paulo şehrinden gelen I.S.P.(68)'nin valizinde yapılan aramada 3 kilo 962 gram kokain ele geçirildi.  
  

4 tabloda 2 kilo afyon sakızı

 

Öte yandan, Polis ekipleri yurt dışına gidecek bir kargonun içinde uyuşturucu madde bulunduğu yönündeki bir ihbar üzerine çalışma başlattı.  
Polis ekipleri, dedektör köpekler eşliğinde Başakşehir'de bulunan bir kargo şirketinin yurt dışı giden kargo bölümünde arama yaptı. Dedektör köpeklerin tepki vermesi üzerine 4 tabloya zulalanmış 2 kilo 92 gram afyon sakızı buldu.  
  

5 yabancı uyruklu tutuklandı

 

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 kişi sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemeler tarafından tutuklandı.  
  

Operasyonlar polis kamerasında 

 

Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düzenlediği operasyonlarda, uyuşturucu maddeleri ele geçirmesi polis kameraları tarafından görüntülendi.  

 

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