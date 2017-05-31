Atatürk Havalimanı saldırısının ilk duruşma tarihi belli oldu

Atatürk Havalimanı'nda 28 Haziran 2016 tarihinde radikal İslamcı terör örgütü IŞİD tarafından gerçekleştirilen saldırıya ilişkin 42'si tutuklu 46 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması, 13 Kasım'da görülecek. Dava, 4 gün boyunca Silivri'de yapılacak.

Yetki uyuşmazlığı çözüldü

Atatürk Havalimanı'nda 45 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısıyla ilgili 46 sanıklı davaya, Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görevsizlik kararı verilmişti. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen dava dosyasını inceleyen heyet, söz konusu soruşturmanın terör kapsamına giren suçlara ilişkin yapılan kanun değişikliğinden önce başlamış olması ve kovuşturmanın belli bir aşamaya gelmiş olması nedeniyle yetkisizlik kararıyla yeniden Bakırköy'e gönderilmesine karar verdi. Dosya, iki mahkeme arasındaki yetki uyuşmazlığını çözmesi için İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ise davanın İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesine karar verdi. Bunun üzerine mahkeme 13, 14, 15 ve 16 Kasım'da duruşma yapılmasına karar verdi. Güvenlik gerekçesiyle duruşmaların Silivri'de görülmesine hükmedildi.

İddianame

İddianamede şüphelilerin "Terör örgütü kurmak ve yönetmek", "Örgütü üye olmak", "Anayasayı ihlal", "Tasarlayarak adam öldürme", "Tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs" ve "Mala zarar vermek" suçlarından 46'şar kez ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 2 bin 132'şer yıldan 3 bin 342'şer yıla kadar hapisleri isteniyor.