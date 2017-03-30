Atatürk Havalimanı saldırısı davasında "görevsizlik" kararı

Atatürk Havalimanı'nda 28 Haziran 2016 tarihinde terör örgütü IŞİD tarafından düzenlenen saldırıya ilişkin 42'si tutuklu 46 şüpheli hakkında açılan davada görevsizlik kararı verildi. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava dosyası Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gönderildi.

Dava İstanbul Adliyesi'ne taşındı

DHA'dan Serpil Kırkeser'in haberine göre, görevsizlik kararında yargılaması sürdürülen suçlardan bir kısmının “silahlı örgüt kurma ve yönetme", “örgüt üyeliği" ve “Anayasayı ihlal" suçlarından olduğu, 23 Temmuz 2016'da Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6723 sayılı yasada, Terörle Mücadele Kanunu (TMK) kapsamına giren suçlara ilişkin açılan davaların suçun işlendiği yerin bağlı olduğu ilin adıyla anılan ağır ceza mahkemesinde görülmesi gerektiğinin belirtildiği kaydedildi.

"6723 sayılı yasa ile mahkememiz görevsiz"

Kararda, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin 2. Ceza Dairesi'nin 1 Mart 2017 tarih ve 2017/248-287 E-K sayılı kararında 23 Temmuz 2016 tarihinden sonra açılan davalar yönüyle kovuşturma yapmak görevinin İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne ait olduğu belirtildiği ifade edildi. Söz konusu 46 sanık hakkında açılan davanın 6723 sayılı yasanın yürürlüğe girmesinden sonra da 15 Şubat 2017 tarihinde iddianamenin açıldığının altı çizilen kararda mahkemelerinin görevsiz olduğu vurgulandı. Dava dosyanın yetkili ve görevli İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar veren Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 42 sanığın tutukluluk hallerinin de devamına karar verdi. 42 sanığın duruşma günü cezaevinden getirtilerek hazır edilmeleri için yazılan müzekerelerin de iptaline karar veren mahkeme heyeti, 3 sanık hakkında ek savunmalarının tespiti amacıyla çıkarılan yakalama emirlerinin devamına, yakalama kararının gereğinin yetkili ve görevli İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nce değerlendirilmesine hükmetti.