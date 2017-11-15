Atatürk Havalimanı saldırısı davasında 6 sanık tahliye edildi

Atatürk Havalimanı'nda 28 Haziran 2016 tarihinde terör örgütü IŞİD'in gerçekleştirdiği, 46 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısına ilişkin 42'si tutuklu, 4'ü firari 46 sanık hakkında açılan davada 6 sanığın tahliyesine karar verildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya bakan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Mahmut Tezin, Harun İçoğlu, Doğan Değerli, Faruk Yazıd, Gulmakhmad Salımov ve Ahmed Bin Hamed'in haklarında yurt dışına çıkış yasağı konularak, tahliye edilmelerine karar verdi.

Tutuklu 36 sanığın ise üzerlerine atılı suçların niteliği, kaçma şüphelerinin bulunması, olay yeri inceleme tutanakları, HTS kayıtları ve kuvvetli suç şüphesi bulunması nedeniyle tutukluluk hallerinin devamına hükmeden mahkeme, katılma taleplerinin de kabulüne hükmetti. Duruşma 18 Ocak'a ertelendi.

3 bin 342 yıla kadar hapis istemi

İddianamede, sanıkların "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "tasarlayarak öldürme" suçlarından 46 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor. İddianamede, sanıkların ayrıca "silahlı terör örgütüne üye olma", "terör örgütü kurma ve yönetme", birden çok "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etme" ve birden çok "nitelikli mala zarar verme" suçlarından toplam 2 bin 132 yıl ile 3 bin 342 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.