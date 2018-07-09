Atatürk Havalimanı saldırısı davasında 5 kişiye tahliye

Atatürk Havalimanı’nda, 46 kişinin hayatını kaybettiği, 2016 yılındaki IŞİD saldırısına ilişkin davanın bugün görülen duruşmasında 5 sanığın tahliyesine karar verildi. Sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

İstanbul’da bulunan Atatürk Havalimanı’nda, 28 Haziran 2016’da IŞİD tarafından gerçekleştirilen saldırıda, 46 kişi yaşamını yitirmişti. Saldırıya ilişkin İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan ve 36’sı tutuklu, 4’ü firari 46 sanıklı davaya devam edildi.

Silivri Cezaevi’nin karşısında bulunan binada görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde sanıklara ve avukatlarına mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için söz verildi.

Söz alan bazı sanıklar mütalaada belirtilen beraat kararına katıldıklarını söyledi. Bazı sanıklar da mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi.

Yurt dışına çıkış yasağı koyarak 5 sanığın tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için sanıklara ve avukatlara süre vererek duruşmayı Kasım ayına erteledi. (DHA)