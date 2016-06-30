Atatürk Havalimanı saldırganını vuran polis konuştu: İlk atışta yere indirdim

Atatürk Havalimanı’nda meydana gelen terör saldırısında canlı bombanın karşısına elinde silahıyla çıkan polis Y.D., "Çatışmada vurulduğunu önce hissetmediğini, vuruşmaya devam ettiğini ve adamı vurup indirerek adamın yanına gittiğini" söyledi.

Polis Y.D., ölümle burun buruna gelmesine rağmen teröristi vurarak etkisiz hale getirdi. Onlarca kişiyi ölümden kurtaran kahraman polisi tedavi gördüğü hastanede Türk Hava YollarıYönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ziyaret etti. Ziyaretiyle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Aycı, şunları söyledi:

"Havalimanında bir sürü isimsiz kahraman vardır. Polisimiz elinde ki silahıyla, uzun namlulu silah ile elini kolunu sallaya sallaya gelen bir adamın karşısına tek tabanca ile çıkıp, onunla müsademe edecek kadar kendisinde bu cesareti bu sorumluluğu, bu Vatan sevgisini, görev sevgisini bilen arkadaşımız. Uzun namlulu silahtan çıkan kurşunlar isabet etmiş. Çatışmada vurulduğunu hissetmemiş önce. Vuruşmaya devam etmiş. Sonra adamı vurup indirterek sonra adamın yanına gidiyor. Tekrar ona sıkmak için. Gittiği yerde adamın fünyesini ve patlatma üzerine olduğu için olay yerinden uzaklaşıp, olay mahalinden uzaklaşmaya çalışıyor. Vurup onu indirmese, insanlara kaçma zamanı tanımasa çok büyük bir zayiat verilebilirdi. Bomba patladıktan sonra sanıyoruz parça menzilli bombalar bunlar, İçinde misket demir parçaları ve bir sürü şeyler."