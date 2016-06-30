T24 LogoT24 Logo
Gündem

Atatürk Havalimanı saldırganını vuran polis konuştu: İlk atışta yere indirdim

Yaralı polis, çatışmada vurulduğunu önce hissetmemiş...

30 Haziran 2016 11:40

Atatürk Havalimanı’nda meydana gelen terör saldırısında canlı bombanın karşısına elinde silahıyla çıkan polis Y.D., "Çatışmada vurulduğunu önce hissetmediğini, vuruşmaya devam ettiğini ve adamı vurup indirerek adamın yanına gittiğini" söyledi.

Polis Y.D., ölümle burun buruna gelmesine rağmen teröristi vurarak etkisiz hale getirdi. Onlarca kişiyi ölümden kurtaran kahraman polisi tedavi gördüğü hastanede Türk Hava YollarıYönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ziyaret etti. Ziyaretiyle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Aycı, şunları söyledi:

"Havalimanında bir sürü isimsiz kahraman vardır. Polisimiz elinde ki silahıyla, uzun namlulu silah ile elini kolunu sallaya sallaya gelen bir adamın karşısına tek tabanca ile çıkıp,  onunla müsademe edecek kadar kendisinde bu cesareti bu sorumluluğu, bu Vatan sevgisini, görev sevgisini bilen arkadaşımız. Uzun namlulu silahtan çıkan kurşunlar isabet etmiş. Çatışmada vurulduğunu hissetmemiş önce. Vuruşmaya devam etmiş. Sonra adamı vurup indirterek sonra adamın yanına gidiyor. Tekrar ona sıkmak için. Gittiği yerde adamın fünyesini ve patlatma üzerine olduğu için olay yerinden uzaklaşıp, olay mahalinden uzaklaşmaya çalışıyor. Vurup onu indirmese, insanlara kaçma zamanı tanımasa çok büyük bir zayiat verilebilirdi.  Bomba patladıktan sonra sanıyoruz parça menzilli bombalar bunlar, İçinde misket demir parçaları ve bir sürü şeyler."

 

ETİKETLER

canlı bombapolisilk atışta indirdimAtatürk Havalimanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24