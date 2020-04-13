Atatürk Havalimanı pistlerine hastane için beton dökümü başladı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında yapımına başlanan Atatürk Havalimanı'ndaki 1000 yataklı hastane inşaatında zemine beton dökümü başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Nisan'da düzenlenen kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada İstanbul'da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de iki hastane oluşturulacağını duyurmuştu.



Erdoğan'ın Koronavirüs ile mücadele kapsamında yapımını duyurduğu Atatürk Havalimanı'ndaki 1000 yataklı hastane inşaatında çalışmaları sürüyor.



Hastane inşaatındaki çalışmaların son durumu dün öğleden sonra havadan fotoğraflandı. Havadan çekilen fotoğraflarlarda çok sayıda iş makinesi, hafriyat kamyonu ve işçinin alanda çalışma yaptığı görüldü. Zemine de beton dökülmeye başlanması dikkat çetti.



Atatürk Havalimanı alanında oluşturulacak bin yataklı hastanenin 45 günde içinde bitirilmesi planlanıyor.