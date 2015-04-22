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Atatürk Havalimanı piste giren köpekler nedeniyle kapatıldı, hava ulaşımı etkilendi

Pist kısa bir süre uçuş trafiğine kapatıldı

22 Nisan 2015 17:36

 Türk Hava Yolları'nın Zürih-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı  Atatürk Havalimanı'na iniş için alçalmaya başladı. Bu sırada uçağın kaptan pilotu pist üzerinde köpekleri gördü ve durumu Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi'ne bildirdi. Piste bulunan köpekler nedeniyle THY uçağı pisti pas geçmek zorunda kaldı.  Daha sonra görevliler pistte bulunan köpeklerin çıkartılması için itfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekipleri pistte bulunan köpekleri kovalamaya başladı. Kontrol sırasında 05/23 numaralı pistin kısa bir süreliğine uçuş trafiğine kapatıldığı öğrenildi. Köpekler nedeniyle Türk Hava Yolları'nın Saraybosna-İstanbul ve Dakka -İstanbul seferini yapan uçakları da pisti pas geçmek zorunda kaldı. 

 

Libyalı yolcu aprona girdi

 

Geçtiğimiz hafta ise uçaktan inen bir Libyalı yolcunun aprona girdiği öğrenildi. Jandarma tarafından kısa sürede yakalanan ve Libya vatandaşı olan yolcu, adli işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. 

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