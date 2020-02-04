Atatürk Havalimanı’nın kapatılması nedeniyle ödenecek tazminatı belirlemek için ihale yapılmış

Hükûmetin, kira sözleşmesinde süre dolmadan ticari uçuşlara kapattığı Atatürk Havalimanı için TAV’a ödenecek tazminatı belirlemek amacıyla da “hizmet alım ihalesine gittiği” ortaya çıktı. Süresinden önce sonlandırılan sözleşme nedeniyle TAV’a 389 milyon Evro tazminat ödenirken, bir de oluşan bu zararı tespit etmek için hizmet alımı yapılan denetim firmasına ödeme gerçekleştirildi. Zarar katmerlendi. Tüm bu ödemeler yurttaşın vergisiyle oluşan devletin bütçesinden çıktı. Hükümet, Atatürk Havalimanı’nın kapatılmasını ise “Fizibilite için zorunluluktu” diyerek savundu.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, SP Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman’ın soru önergesine yanıt verdi. İstanbul Havalimanı’nın 6 Nisan 2019’da açılmasının ardından Atatürk Havalanı’ndan ticari uçuşlar durdulmuştu. Erken taşınma nedeniyle Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ile Atatürk Havalimanı’nı işleten TAV arasında 3 Ocak 2021’e kadar geçerliliği olan kira sözleşmesi de sonlandırıldı. Şirket, sözleşmenin erken sona ermesi nedeniyle uğrayacağı kâr kayıplarını, yani zararını talep etti. DHMİ, şirkete 389 milyon Avro tazminat ödedi. Bakanın verdiği yanıt ise zararı tespit etmek için de ayrıca hizmet alım ihalesine çıkıldığını ortaya koydu.

Denetim firmasına ne kadar ödeme yapıldığı ise yanıtta yer almadı.