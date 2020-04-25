"Atatürk Havalimanı'nda iç ve dış hat terminallerinin Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar ile ilişkili T3 Vakfı ile SAHA İstanbul'a tahsis edileceği iddiası doğru mu?"

Sözcü yazarı Necati Doğru, Uluslararası Finans Raporlama Uzmanlığı olan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın 5 iddiayı barındıran soru önergesine bugünkü yazısında yer verdi.

Söz konusu soru önergesinde Karabat, "İki pistini kaybeden Atatürk Havalimanı'nda geçtiğimiz yıl dış ve iç hat terminal binası olarak kullanılan terminallerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı olan Selçuk Bayraktar'ın mütevelli heyeti başkanı olduğu T3 Vakfı ile Selçuk Bayraktar'ın kardeşi Haluk Bayraktar'ın başkanı olduğu Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği SAHA İSTANBUL'a tahsis edileceği iddiaları doğru mudur?" diye sordu.

Diğer sorular ise şöyle:

Terminal binalarının fuar merkezi haline getirileceği ve burada başta havacılık ve savunma fuarları yapılacağı iddiaları konusu ile ilgili bir çalışma yapılmış mıdır?

Halen 30 yıldır yapılan Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı'nın (TSKGV) sahip olduğu IDEF Fuarı'nın (Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı) bu yeni oluşuma (SAHA İSTANBUL) devredileceği açıklanmıştır. TSKGV için çok ciddi bir gelir kaynağı olan fuarın, Atatürk Havalimanı arazisi ile birlikte adı geçen kuruma aktarılacağı doğru mudur?

Geçen yıl, Atatürk Havalimanı'nda T3 Vakfı'nın Teknofest organizasyonu yapılmış, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın başkanlığını yürüttüğü Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından askeri tarafta bir organizasyon gerçekleştirilmişti. Şimdi bu bölümde büyük bir bina inşa edilerek bu organizasyonun orada kapalı alana alınması gündemde midir? İnşaat buna göre mi düzenlenmektedir?

Atatürk Havalimanı'nın kuzey-güney istikametlerindeki 17/35 pistleri alelacele kırılması ile başlayan hastane yapılaşması, aktif olarak kullanılan 05/23 pistini de tehdit etmektedir. Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı havalimanı talimatına göre, pistlerin etrafında 3000 metrelik bölüm içinde insanların toplu halde bulundukları hastane gibi yapıların inşa edilmemesi istenmektedir. (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü-Yapılaşma Kriterleri/ Madde 2). Bu talimata rağmen bu yapılar kalıcı olacak mıdır?

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