Atatürk Havalimanı'na yapılan pandemi hastanesinin inşaatı sürüyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı'nda yapımına başlanan bin yataklı pandemi hastanesinin inşaatının çalışmaları devam ediyor.



Gece gündüz hız kesmeden devam eden pandemi hastanesi yapım çalışmalarında çelik iskeletlerin duvarlar ve çatı kısımlarının yapımına devam ediliyor.

DHMİ Genel Müdürü: O pistler zaten kullanılmıyordu

Öte yandan Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, Atatürk Havalimanı'na yapılan hastaneye yönelik eleştirilere, "İstanbul Havalimanı’ndaki pistler ile aynı doğrultuda olduğu için büyük taşınma sonrası kullanılmayan ve inşaat alanına dahil edilen pistler pandemi dolayısıyla aktif olarak hizmet veremeyen Türk havacılığı uçaklarına park hizmeti sağlıyor." ifadeleriyle yanıt verdi.