Atatürk Havalimanı metrosunda şüpheli çanta alarmı

Atatürk Havalimanı metro durağı girişinde bulunan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi. Polis önlem alarak çantayla ilgili çalışma başlatırken metro seferleri durduruldu. Çanta bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı.

Atatürk Havalimanı Metro istasyonunda bırakılan sahipsiz çanta, polisi alarma geçirdi. Şüpheli çanta nediyle istasyonda yoğun güvenlik önlemi alındı. Metroya binişlere ise bir süre izin verilmedi.

Olay yerine bomba imha uzmanı sevk edildi. Güvenlik şeridi çekilerek vatandaşlar alandan uzaklaştırıldı.

İnceleme yapan uzman ekipler daha sonra süpheli çantayı fünye ile patlattı. İstasyonda ise bir süre yoğunluk yaşandı.