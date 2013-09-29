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Atatürk Havalimanı'nda 'greve destek' eylemine polis müdahalesi

Hava-İş Sendikası'nın THY Genel Müdürlük binası önünde yapacağı greve destek eylemine polis müdahale etti

29 Eylül 2013 21:20


THY Greviyle Dayanışma Komitesi adlı grup, Atatürk Havalimanı metrosunda toplandı. Yaklaşık 150 kişilik grup, THY'deki greve destek vermek için THY Genel Müdürlüğü'ne yürümek istedi. Ancak polis grubun yürüyüşüne izin vermedi. Bunun üzerine arbede çıktı. Eylemcilere polis göz yaşartıcı sprey ve kalkanlarla müdahale etti. 3 eylemci gözaltına alındı.

İstanbul’daki park forumlarının çağrısıyla, Hava-İş Sendikası’nın THY’deki grevine destek vermek isteyen bazı gruplar, metro yoluyla Atatürk Havalimanı Metro katına geldi. Burada belli bir süre slogan atan grup üyeleri pankartlar açarak yürüyüşe geçti. Ancak Çevik Kuvvet ekipleri bir süre sonra gruba dağılmaları için uyarılarda bulunmaya başladı. Grupta bulunanlar, saat 16.00’a kadar metro katında bekleyeceklerini söyleyince polis ekipleri gruba müdahale etti. Havalimanı metro katında çıkan arbede sonucu eylemciler dışarıya çıkartıldı.

Kendilerini kalkanlarla uzaklaştırmaya çalışan polise, ellerine geçen çöp sepetlerini fırlatan eylemciler slogan atmaya devam etti. Bunun ardından polis bu kez biber gazıyla müdahale ederek eylemcileri metrodan uzaklaştırdı. Yaşanan arbede sırasında 3 eylemci gözaltına alındı.

 

‘Endişemiz var'

 

Polisin müdahalesinin ardından Atatürk Havalimanı VIP yolu üzerinde bir süre bekleyen eylemciler, tekrar toparlanarak THY Genel Müdürlük binası önüne yürümeye başladı. Burada açıklamalarda bulunan Hava-İş Sendikası Genel Başkanı Atilay Ayçin, "Değerli dostlarımız 488 gündür burada toplanıyoruz. Atatürk Havalimanında direnen ve 305’i işten çıkarılan arkadaşlarımız adına mücadelemiz için buradayız. Türkiye’de gerçekten çok hassas bir dönemden geçiyoruz. Bırakın buradaki Hava-İş grevini bu ülkede ülkenin tamamı ile ilgili endişeler ve kaygılar konuşuluyor" dedi.

 

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