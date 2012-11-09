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Ekonomi

'Atatürk Havalimanı küçük ölçekli olacak'

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Atatürk Havalimanı'nın daha küçük ölçekli olarak hizmete devam edeceğini söyledi

09 Kasım 2012 15:36

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Yıldırım, İstanbul'a 3. havalimanının yapılmasının ardından Atatürk Havalimanı'nın kapatılacağı yönündeki haberlere açıklama getirdi. Yıldırım,"Atatürk Havalimanı, daha küçük ölçekli olarak hizmete devam edecek" dedi.
 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, İstanbul'a 3. havalimanının yapılmasının ardından Atatürk Havalimanı'nın daha küçük ölçekli olarak hizmete devam edeceğini söyledi.

Karadeniz sahiline kurulmasına karar verilen ve yap-işlet-devret modeli ile yapımı planlanan 3. havalimanının ihalesine 2013 yılı bitmeden çıkılacak. İlk etabının 2016 yılından itibaren açılması hedeflenen 3. havalimanı, 3. Köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu ile entegre olacak.

Yapımında 100 bin kişilik istihdam oluşturacak havalimanı, ayırt edici şekli ile uzaydan görülebilecek.


6 pisti bulunacak


Arnavutköy-Göktürk-Çatalca yollarının birleştiği kavşaktaki 3.500 hektarlık bölgeye yapılacak havalimanının 6 pisti bulunacak. Dış dokusu Edirne'deki Selimiye Camii'nin İslam-Osmanlı motifinden esinlenerek yapılacak havalimanının, 3. köprü ile aynı sürede bitirilmesi hedefleniyor.

İlk etapta 100 milyon yolcu kapasiteli planlanan havalimanının kapasitesi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 120 milyona çıkarılmıştı.

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