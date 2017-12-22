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 ATATÜRK HAVALİMANI İŞGALİ İDDİANAMESİ TAMAMLANDI (1)

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA  15 Temmuz darbe girişiminde 2 kişinin şehit olduğu Atatürk Havaliman'ının işgal girişimine ilişkin 95'i tutuklu 159 şüpheli asker hakkındaki soruşturma tamamlandı

22 Aralık 2017 16:07

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA 
15 Temmuz darbe girişiminde 2 kişinin şehit olduğu Atatürk Havaliman\'ının işgal girişimine ilişkin 95\'i tutuklu 159 şüpheli asker hakkındaki soruşturma tamamlandı.  İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tüm şüphelilerin \"Anayal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\", \"TBMM\'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs\" ve \"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti\'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçlarından 3\'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve \"Silahlı terör örgütü\" suçundan da 15\'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. 
Bazı şüpheliler hakkında, \"Kasten öldürme\", \"Öldürmeye teşebbüs etme\", \"Kamu kurumu faaliyetini cebir veya tehdit kullanarak engellemek\", \"Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\", \"Hava ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma\", \"Konut dokunulmazlığının ihlali\", \"Silahla tehdit\", \"Kasten yaralama\", \"Mala zarar verme\" suçlarından ise 15\'er yıldan 1\'er kez ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen oranda hapis cezaları istendi. 

Görüntü Dökümü:
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-15 Temmuz gecesi çekilen görüntüler
 

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