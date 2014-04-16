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Ekonomi

Atatürk Havalimanı Avrupa'nın en çok kullanılan 3. havalimanı oldu

Atatürk Havalimanı'nı kullanan yolcu sayısı ilk çeyrekte yüzde 11 artarak Avrupa'nın en çok kullanılan üçüncü havalimanı oldu. 50 yıldır listede ilk üçe giren Frankfurt'u yerinden etti

16 Nisan 2014 18:14

İstanbul Atatürk Havalimanı, yılın ilk çeyreğinde Frankfurt ve Amsterdam havaalanlarını geçerek Avrupa’nın en kalabalık 3. havalimanı oldu. 2013 yılında Avrupa’nın en kalabalık havaalanları listesinde 5.sırada olan Atatürk Havaalanı, bu yıl yolcu sayısını yüzde 11 arttırarak 12,4 milyon kişiye ulaştı.

Radikal’de yer alan habere göre, Frankfurt 12,2 milyon, Amsterdam ise 11,2 milyon yolcu ile İstanbul’un gerisinde kaldı. 1960’lardan bu yana listede ilk üçte yer almış Frankfurt, İstanbul’un bu performansı yıl boyu koruması söz konusu olursa ilk kez ilk üçten geriye düşmüş olacak.

Atatürk Havalimanı 2013 yılında yolcu sayısını yüzde 14 arttırarak dünyada Kuala Lumpur’dan sonraki en büyük ikinci büyümeye imza atmıştı. 2013 yılında alandan toplam 51,2 milyon yolcu geçmişti.

Uluslararası Havalimanları Konseyi’nin raporuna göre Frankfurt havalimanı yolcu sayını ilk çeyrekte yüzde 0,9 arttırdı. Listenin ilk sırasında ise 72,4 milyon yolcu ile Londra Heathrow Havalimanı, ikinci sırada ise 62 milyon yolcu ile Paris Charles de Gaulle bulunuyor.

Atatürk Havalimanı işletmecisi TAV’a göre Atatürk Havalimanının yolcu sayısının yüzde 10 artması öngörülüyor.
 

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