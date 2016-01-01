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Atatürk Havalimanı, 30 dakika boyunca trafiğe kapandı

Yaşanan uçuş iptalleri yüzünden çok sayıda yolcu mağdur oldu

01 Ocak 2016 11:35

İstanbul'da gece etkisini gösteren yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle Atatürk Havalimanı 30 dakika hava trafiğine kapandığı belirtildi.

soL’un haberine göre dün gece DHMİ'nin kar küreme araçları biriken karı apronda temizlemek için temizlik yaptı. Uçaklara anti-icing olarak adlandırılan buzlanmayı önleyici sıvı sıkılma işlemi gerçekleştirildi.  Bu arada yoğun kar yağışı ve tipi 30 dakikalık pistlerin kapanmasına sebep olduğu öğrenilirken Atatürk Havalimanı'na inmesi gereken 6 uçak Ankara,Antalya ,İzmir ve Çorlu Havalimanlarına yönlendirildi. 

Atatürk Havalimanı'nda yaşanan iptaller ve gecikmeler sebebiyle çok sayıda yolcu mağdur oldu. Uçakların kalkmasını bekleyen yolcular otellerde yer kalmadığı için banklarda ve yerlerde yatmak zorunda kaldı. Bazı hacılar da yer bulamayınca beton zeminde yatmak zorunda kaldı. Atatürk Havalimanı'nda dış hatlar gidiş katındaki check-in kontuarları ve pasaport polis noktalarının boş olduğu görüldü.

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