T24 - Galatasaray Lisesi'nden 1959 yılında mezun olan 74 mezuna mezuniyetlerinin 50. yılı dolayısıyla madalya ve beratları törenle verildi. Törende konuşma yapan Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç, Atatürk'ün Galatasaraylı olduğunu söyledi.





Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen törende konuşan Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç, 28 yıldan beri Atatürk'ün Galatasaray Lisesi'ni ziyaret ettiği 2 Aralık tarihinde 50. yıl mezunlarına madalya ve beratların verildiğini, bu yıl pazar gününün 6 Aralık tarihine denk gelmesi nedeniyle töreni bugün düzenlediklerini söyledi.

Atatürk hakkında çok konuşulduğunu, kiminin Fenerbahçeli, kiminin ise Beşiktaşlı olduğunun söylediğini kaydeden Kıraç, “Biz de diyoruz ki Atatürk Galatasaraylıydı. Çünkü Atatürk Cumhuriyeti kurduğunda yanında 23 Galatasaraylı vardı. Bu Cumhuriyetin temellerinin atılmasında böyle Galatasaraylılar var. Bu kişilerin isimlerinin yer aldığı bir kitabı yakında çıkaracağız” dedi.

Kıraç, Galatasaray eğitim kurumlarında 1988'i kız, 2245'i erkek olmak üzere toplam 4233 öğrencinin öğrenimini sürdürdüğünü belirterek, “Galatasaray eğitim çıtasını çok yükseltti. Liseye girmek için müracaat eden 1 milyon 11 bin kişi arasından Galatasaray Lisesi'ne en son sıradan giren öğrenci, Türkiye sıralamasında 420'nci sırada yer alıyor. Okula bu yıl giren öğrencilerden ilk 100 içindeki 15 öğrenci de lisemizi tercih etti. Liseden mezun olanlar da istedikleri fakülteye girebildi” dedi.

Kıraç, bu yıl 1 milyon 350 bin öğrencinin üniversiteye başvurduğunu ve sınavda Türkiye 9'ncusunun Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne 1. sıradan girdiğini ve ve bu fakülteye giren sonuncu öğrencinin ise Türkiye 68'ncisi olduğunu belirtti.

Bu başarının son 10 yılda sağlandığını dile getiren Kıraç, bunda emeği ve katkısı olan tüm yöneticilere ve mezunlara teşekkür etti.

Kıraç, çocukları bir arada tutabilmek için lisede eğitim süresini 5 yılda tutmak istediklerini, bu nedenle yatılılığı özendirmeye çalıştıklarını ve bu yıl 300'e çıkan yatılı öğrencilerin büyük bölümünün yatılılık ücretlerinin vakıf tarafından karşılandığını söyledi.

Vakıf üniversitelerinde burs oranının yüzde 30 olmasına karşın kendilerinde bunun yüzde 15 seviyesinde olduğuna da işaret eden Kıraç, mezunlardan hem üniversite hem de liseden birer çocuk okutmalarını istedi. Kıraç, lisede yeni bir uygulama başlattıklarını ve eski mezunların kendi numaralarını bir öğrenciye vererek ona sahip çıkıp, ağabeylik, ablalık yapabileceğini kaydetti.

Kıraç, Türkiye'de yılda 550-600 bin gencin üniversiteden mezun olduğunu, bunların ancak 5'te birinin okuduğu mesleği yaptığını, 5'te ikisinin iş bulduğunu ancak okuduğu mesleği yapamadığını, 5'te 2'sinin ise işsiz olduğunu belirtti.

Türkiye genelinde 28 üniversitenin eğitim kalitesinin iyi olduğunu ve öğrencilerin büyük bölümünün dil bildiğini dile getiren Kıraç, Galatasaray Üniversitesi'nin de Türkiye'nin 6 üniversitesi arasına girdiğini vurguladı.

Bugün açılışını yapacakları Galatasaray Üniversitesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde Galatarasay'ın ilk kez kendini Türk toplumuna açacağını da belirten Kıraç, burayı gezen herkesin Galatasaray'ı tüm kurumlarıyla tanıyacağını söyledi.

Galatasaray Lisesi Müdürü Meral Mercan da 528 yıllık tarihi olan liseden mezun olanların Galatasaraylı olmanın gerektirdiği birlikteliği nesilden nesile aktardığını ve ülkenin batıya açılan ilk penceresi olan bu eğitim kurumunun yenilikçi mirasını korumak zorunda olduğunu söyledi.

Törende diğer konuşmaların ardından Lise Müdürü Meral Mercan 1959 yılı mezunlarına madalya ve beratlarını sundu.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Adnan Polat'ın da katıldığı törende daha sonra 1959 yılı mezunlarıyla birlikte eski ve yeni mezunlar pilav yedi.