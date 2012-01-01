‘Atatürk Galatasaraylı’ydı’







T24- Atatürk’ün hangi takımı tuttuğu tartışması ortaya çıkan yeni bir fotoğrafla boyut kazanacak gibi... Ata’nın GS için imzaladığı tarihi fotoğrafı bulan Muhammet Yüksel, “Atatürk, Cimbomlu’ydu” dedi.







Vatan'ın haberine göre, Mustafa Kemal Atatürk’ün, hangi takımı tuttuğu FB, GS ve BJK arasında yıllardır büyük bir tartışma konusuydu. Fenerbahçe, Ata’nın ‘Sarıkanarya’ya gönül vermiş biri’ olduğunu, belgelere dayandırıyor, Galatasaray ile Beşiktaş da, benzer tarihi dayanaklarla bu iddialara karşı çıkıyordu. Konuyla ilgili birçok kitap, yüzlerce makale yazılmış olmasına rağmen bu konuda tam bir mutabakata varılamadı. Belge koleksiyoncusu Muhammet Yüksel’in bulduğu, Ankara’da Emek’te bir çöplükten çıkan bir fotoğraf tartışmayı yeni yılda yeniden alevlendirecek gibi görünüyor.





GS’ye imzaladı





Koleksiyonunda yer alan fotofraflara nasıl ulaştığına ilişkin VATAN’a bilgi veren Yüksel, şunları söyledi:”Koleksiyonumda en büyük parayı Atatürk’ün Galatasaray için imzaladığı fotoğrafa verdim. Galatasaray Kulübü bununla çok ilgilenmedi. Ben antikacıdan 80 bin liraya almıştım. Ankara Emek’te çöplükten çıkmıştı. Fransa’da yaşayan GS’li bir Türk işadamı bu fotoğrafı almak istiyor. 275 bin liraya satacağım. 1930’da Atatürk kendi fotoğrafını imzalayıp, Galatarasaray’a vermiş. Atatürk iki defa da Galatasaray’ı ziyaret etmiş. Diğer kulüplere böyle bir jesti yok. Bu orjinal fotoğraf da Atatürk’ün Galatasaraylı olduğunu gösteriyor. Kesinlikle Galatasaraylı.”

Mumyalama fotoğrafı

Yüksel, Genelkurmay Başkanlığı’nın da peşinde olduğu, Atatürk’ün vefatından hemen sonra Dolmabahçe Sarayı’nda çekilen son fotoğraflarının da kendisinde olduğunu söyledi. Yüksel, şunları anlattı: “Atatürk’ün mumyalama fotoğraflarının negatifleri de bende bulunuyor. Bu fotoğraflarda Atatürk’ün ölüm sonrası yüzünde bir tebessüm görülüyor. Doktorlar Atatürk’ün yatağında folyo üzerinde Atatürk’e mumyalama yapıyorlar. Bu fotoğraflar Genelkurmay’da dahi yok. Ben ilk gördüğümde bu fotoğrafları ağladım. Ama bu fotoğrafları asla yayınlatmam. Atamızı güçsüz göstermek istemem. Atatürk’e mumyalama Ankara’da Etnografya Müzesi’nde yapıldı deniliyor. Halbuki ilk İstanbul’da Dolmabahçe’de yatağında kendisine ilk mumyalama yapılıyor. Ancak bu arşivi Koç ve Sabancı Müzesi’ne verebilirim, çünkü onlar korumasını güzel yapar.”

20 bin fotoğraf, 40 bin taş plak

49 yaşındaki Yüksel’in elinde 40 bin taş plaklık, 20 bin fotoğraflık arşiv bulunuyor. Bu arşivin içinde bin 50 adet Atatürk fotoğrafı yer alıyor. Yüksel, hayatı ve belge koleksiyonculuğuyla ilgili, “Kurtuluş, Kore Savaşı, Osmanlı dönemi ve Atatürk fotoğrafları toplamaya başladım. Kültür Bakanlığı’nda olması gereken arşivler bunlar. Bakanlık ilgilenmiyor özel müzelere vermek istiyorum. 20 bine yakın fotoğraf var. Bunun bin 500 civarı Atatürk, bin tanesi Kurtuluş Savaşı’dır” dedi.