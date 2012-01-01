T24 LogoT24 Logo
Spor

‘Atatürk Galatasaraylı’ydı’

Atatürk’ün hangi takımı tuttuğu tartışması ortaya çıkan yeni bir fotoğrafla boyut kazanacak gibi...

01 Ocak 2012 02:00



 

T24-  Atatürk’ün hangi takımı tuttuğu tartışması ortaya çıkan yeni bir fotoğrafla boyut kazanacak gibi... Ata’nın GS için imzaladığı tarihi fotoğrafı bulan Muhammet Yüksel, “Atatürk, Cimbomlu’ydu” dedi.




Vatan'ın haberine göre, Mustafa Kemal Atatürk’ün, hangi takımı tuttuğu FB, GS ve BJK arasında yıllardır büyük bir tartışma konusuydu. Fenerbahçe, Ata’nın ‘Sarıkanarya’ya gönül vermiş biri’ olduğunu, belgelere dayandırıyor, Galatasaray ile Beşiktaş da, benzer tarihi dayanaklarla bu iddialara karşı çıkıyordu. Konuyla ilgili birçok kitap, yüzlerce makale yazılmış olmasına rağmen bu konuda tam bir mutabakata varılamadı. Belge koleksiyoncusu Muhammet Yüksel’in bulduğu, Ankara’da Emek’te bir çöplükten çıkan bir fotoğraf tartışmayı yeni yılda yeniden alevlendirecek gibi görünüyor.


GS’ye imzaladı


Koleksiyonunda yer alan fotofraflara nasıl ulaştığına ilişkin VATAN’a bilgi veren Yüksel, şunları söyledi:”Koleksiyonumda en büyük parayı Atatürk’ün Galatasaray için imzaladığı fotoğrafa verdim. Galatasaray Kulübü bununla çok ilgilenmedi. Ben antikacıdan 80 bin liraya almıştım. Ankara Emek’te çöplükten çıkmıştı. Fransa’da yaşayan GS’li bir Türk işadamı bu fotoğrafı almak istiyor. 275 bin liraya satacağım. 1930’da Atatürk kendi fotoğrafını imzalayıp, Galatarasaray’a vermiş. Atatürk iki defa da Galatasaray’ı ziyaret etmiş. Diğer kulüplere böyle bir jesti yok. Bu orjinal fotoğraf da Atatürk’ün Galatasaraylı olduğunu gösteriyor. Kesinlikle Galatasaraylı.”

Mumyalama fotoğrafı

Yüksel, Genelkurmay Başkanlığı’nın da peşinde olduğu, Atatürk’ün vefatından hemen sonra Dolmabahçe Sarayı’nda çekilen son fotoğraflarının da kendisinde olduğunu söyledi. Yüksel, şunları anlattı: “Atatürk’ün mumyalama fotoğraflarının negatifleri de bende bulunuyor. Bu fotoğraflarda Atatürk’ün ölüm sonrası yüzünde bir tebessüm görülüyor. Doktorlar Atatürk’ün yatağında folyo üzerinde Atatürk’e mumyalama yapıyorlar. Bu fotoğraflar Genelkurmay’da dahi yok. Ben ilk gördüğümde bu fotoğrafları ağladım. Ama bu fotoğrafları asla yayınlatmam. Atamızı güçsüz göstermek istemem. Atatürk’e mumyalama Ankara’da Etnografya Müzesi’nde yapıldı deniliyor. Halbuki ilk İstanbul’da Dolmabahçe’de yatağında kendisine ilk mumyalama yapılıyor. Ancak bu arşivi Koç ve Sabancı Müzesi’ne verebilirim, çünkü onlar korumasını güzel yapar.”

20 bin fotoğraf, 40 bin taş plak

49 yaşındaki Yüksel’in elinde 40 bin taş plaklık, 20 bin fotoğraflık arşiv bulunuyor. Bu arşivin içinde bin 50 adet Atatürk fotoğrafı yer alıyor. Yüksel, hayatı ve belge koleksiyonculuğuyla ilgili, “Kurtuluş, Kore Savaşı, Osmanlı dönemi ve Atatürk fotoğrafları toplamaya başladım. Kültür Bakanlığı’nda olması gereken arşivler bunlar. Bakanlık ilgilenmiyor özel müzelere vermek istiyorum. 20 bine yakın fotoğraf var. Bunun bin 500 civarı Atatürk, bin tanesi Kurtuluş Savaşı’dır” dedi.





ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24