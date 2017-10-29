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Atatürk fotoğrafını böyle temizledi

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle asılan Atatürk fotoğrafının kirlendiğini gören bir kadının billboardı temizlemesi, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu

29 Ekim 2017 20:02

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle asılan Atatürk fotoğrafının kirlendiğini gören bir kadının billboardı temizlemesi, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.
Kent merkezindeki bir billboarda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle asılan afişteki Atatürk fotoğrafının kirlendiğini gören bir kadın, eline aldığı mendille fotoğrafı temizledi. Kadını bu davranışı bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı ve sosyal medyada paylaşıldı.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi de Twitter hesabından o görüntüleri paylaşarak, \'O ellerin, o güzel yüreğin dert görmesin. Cumhuriyet bu duyarlılık ile ilelebet payidar kalacaktır\' ifadelerini kullandı.

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