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Dünya

Atatürk fotoğrafı Yunan eseri mi?

WikiLeaks'teki Atatürk fotoğrafının arkasından anarşist Yunan grubu 'Kaos Elçileri' çıktı.

03 Aralık 2010 02:00

T24 - Wikileaks internet sitesinde yer alan duvar kağıtlarının birindeki Atatürk fotoğrafının üzerinde "Arşivleri açma zamanı" diye bir not vardı. Atatürk fotoğrafının arkasından anarşist Yunan grubu 'Kaos Elçileri' çıktı.
 

ABD Dışişleri Bakanılığı’na ait gizli yazışmaları yayımlayarak büyük tartışmalara neden olan Wikileaks internet sitesinde dün ilginç bir detay dikkat çekti.


Sitenin duvar kağıtlarının yer aldığı bölümdeki fotoğrafların birinde Mustafa Kemal Atatürk bulunuyordu. Atatürk'ün kalpaklı fotoğrafının altındaki rafta da bir nargile vardı.


Sözkonusu duvar kağıdında “Arşivleri açma zamanı” diye yazıyordu. Wikileaks'in bağış toplamak için hazırlattığı duvar kağıtları arasındaki Atatürk fotoğrafı dün Türkiye'de en çok konuşulan olaydı.


Vatan gazetesinin haberine göre resim büyütülüp incelendiğinde Agents of Chaos (Kaos Elçileri) adlı Yunan öğrenci hareketi tarafından tasarlandığı görülüyor. Kaos Elçileri'nin Atatürk'e olan düşmanlıkları yüzünden fotoğrafı postere koyduğu anlaşıldı.


Açık kapının üzerinde ise eski ABD Başkanı Richard Nixon'ın fotoğrafı yer alıyordu.


Wikileaks sitesinde toplam 8 duvar kağıdı bulunuyor.

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