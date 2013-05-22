'Atatürk eşcinsel mi' sorusuna takipsizlik kararı bozuldu

Blogunda Atatürk’ün plajda çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, “Atatürk eşcinsel miydi?” diye yazan Tuncay Tokay için savcılık “Hakaret yok” diyerek takipsizlik verdi. Ancak itiraz üzerine dosyayı görüşen Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi takipsizlik kararını bozdu.

Habertürk gazetesinden Hilal Öztürk'ün haberine göre; Kendisine ait “akademidergisi.blogspot.com” adlı blog ve Facebook sayfasında Atatürk’ün plajda çekilmiş fotoğrafını yayınlayıp “Eşcinsel miydi?” diye yazan ve Dr. Rıza Nur’un kitabından hakaret ve küfür sayılabilecek iddiaları paylaşan Tunçay Tokay, Atatürk’e hakaretten şikâyet edildi. Şikâyeti yapan Ali Tulum, Tokay’ın sürekli Atatürk’ün şahsına hakaret edildiğini ileri sürdü. Bakırköy mahSavcılığı soruşturma başlattı. Tokay, gay iddiasının kendisine ait olmadığını belirtti, ilk Sağlık ve Milli Eğitim Bakanı Dr. Rıza Nur’a ait kitaptan alındığını savundu. Bakırköy Savcısı Nevin Özkan, Dr. Rıza Nur’un kitabının en son 1992’de basıldığını ve kitapla ilgili soruşturmanın da takipsizlikle sonuçlandığını tespit etti. Kitapla ilgili takipsizlik kararına atıfta bulunan savcı, ‘Atatürk gay miydi’ diye soran Tokay’ın hakaret etmediğine karar verdi. Ancak Tulum’un avukatları itiraz etti. İtirazı görüşen Anadolu Adliyesi 7. Ağır Ceza Mahkemesi, Tokay’la ilgili soruşturmaya verilen takipsizlik kararını hukuka aykırı buldu. Mahkeme heyetinin 2013/588 sayılı kararında, AİHS ve AİHM kararlarında ifade özgürlüğü ve hakaret arasındaki farka işaret eden örnekler de verilerek, özetle şöyle denildi:



'Hoşgörünün sınırı var'



“Demokratik toplumlarda ifade özgürlüğü toplumun ilerlemesi, bireyin gelişmesi için kaçınılmazdır. Çoğulculuk, hoşgörü ve açık fikirlilik ilkeleri barındıran demokratik toplumda ifade özgürlüğü ölçülü sınırlandırmalara tabidir. Kamuyu bilgilendirmede güncel menfaatin bulunmadığı, iyi niyet taşımaksızın, kötü niyetle, sırf hakaret, şerefe saldırı içeren beyanların ifade özgürlüğünden yararlanamayacağı açıktır. Ülkemiz ve Kara Avrupası Hukuk kültüründe hakaretin suç teşkil ettiği, soruşturmaya konu yazılar ve resimlere konu kişi Atatürk’tür. Haber verme hakkından yararlanabilmek için haberin gerçek olması, bilinmesinde kamu yararı bulunması ve haberde küçültücü değer yargılarının bulunmaması gerekir. ‘Atatürk eşcinsel miydi?’ yazan internet sitesindeki bilgilerle kitapta yazılanlar ile örtüşüp örtüşmediğinin tespiti gerektiği, ayrıca şüpheli savunmasında bu şikâyetin benzeri 5 soruşturmasının olduğunu beyan ettiğinden itirazın kabulüne karar verilmiştir.”