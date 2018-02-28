Atatürk döneminde kurulan fabrikalar ya satıldı ya kapatıldı

14 şeker fabrikasının satışa çıkarılması, akıllara Cumhuriyetin ilk yıllarındaki zor şartlarda “fabrika kurma seferberliği”ni getirdi. Cumhuriyet döneminde Atatürk önderliğinde, kömür, çimento, şeker, pamuk, elektrik, uçak, ipek ve deri fabrikaları kuruldu.

Sözcü'de yer alan habere göre, cumhuriyet kurulduğunda sanayi kuruluşlarının sayısı 386'ydı. bu rakam 10 yılda 1087'ye çıktı. “Dışarıdan aldıklarımızı şimdi kendimiz yapıyoruz” dönemin sloganıydı.

Atatürk'ün kurduğu fabrikaların son 16 yılda pek çoğu yok pahasına satıldı. O fabrikaların arazisi üzerinde AVM'ler ve rezidanslar yükseliyor.

Atatürk'ün kurduğu fabrikalar

1924 Ankara Fişek Fabrikası, Gölcük Tersanesi

1925 Şakir Zümre Fabrikası, Eskişehir Hava Tamirhanesi

1926 Alpullu Şeker Fabrikası, Uşak Şeker Fabrikası, Kırıkkale Mühimmat Fabrikası,

1927 Bünyan Dokuma Fabrikası, Eskişehir Kiremit Fabrikası

1928 Kırıkkale Elektrik Santrali ve Çelik Fabrikası, Ankara Çimento Fabrikası

1929 Ankara Havagazı Fabrikası, İstanbul Otomobil Montaj Fabrikası

1930 Kayaş Kapsül Fabrikası, Nuri Killigil Tabanca-Havan ve Mühimmat Fabrikası

1931 Kırıkkale Elektirik Santrali ve Çelik Fabrikası (genişletildi)

1934 Eskişehir Şeker Fabrikası, Turhal Şeker Fabrikaları, Konya Ereğli Bez Fabrikası, Bakırköy Bez Fabrikası, Bursa Süt Fabrikası, İzmit Paşabahçe Şişe-Cam Fabrikası (temel atma) Zonguldak Kömür Yıkama Fabrikası, Keçiborlu Kükürt Fabrikası, Isparta Gülyağı Fabrikası, Ankara-Konya-Eskişehirve Sivas Budağ Siloları, Kayseri Bez Fabrikası (temel atma), İzmit Kağıt ve Karton Fabrikası (temel atma)

1935 Paşabahçe Şişe-Cam Fabrikası (tamamlandı), Nazilli Basma Fabrikası (temel atma), Bursa Merinos Fabrikası (temel atma), Gemlik Suni Fabrikası (temel atma), Keçiborlu Kükürt Fabrikası, Zonguldak Taş Kömür Fabrikası

1936 Ankara Çubuk Barajı, Barut, Tüfek ve Top Fabrikası, Nuri Demirağ Uçak Fabrikası, Malatya Sigara Fabrikası, Bitlis Sigara Fabrikası

1937 Malatya Bez Fabrikası (temel atma), Karabük Demir-Çelik Fabrikası (temel atma)

1938 Divriği Demir Ocakları, İzmir Klor Fabrikası, Sivas Çimento Fabrikası (temel atma)