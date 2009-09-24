Atatürk dönemi sona eriyor!!!

ABD’li düşünce kuruluşu Washington Enstitüsü’nün Türkiye Araştırmaları Programı Direktörü Soner Çağaptay, Amerikan Newsweek dergisinde yayımlanan makalesinde, Ak Parti yönetiminde, Avrupa’yı model olarak alan ve Türkiye’yi laik bir devlet haline getiren Atatürk’ün döneminin sona ermekte olduğunun işaretlerinin görüldüğünü yazdı.

Çağaptay, “Atatürk’ü terk etmek” başlıklı makalesine şu ifadelerle başladı:

“Osmanlı, 18. ve 19. yüzyıllarda, reformlar içeren bir program başlattı. 1863’te Darüşşafaka lisesi kuruldu. 20. yüzyılda da Kemal Atatürk, sultanın hayallerinin peşinden giderek Türkiye’yi sıkı biçimde laik bir ülke haline getirdi. Benim de mezun olduğum Darüşşafaka gibi kurumlar gelişti. Ama, artık durum böyle değil. Türkiye’de iktidarda olan Adalet ve Kalkınma Partisi geçen ay, Darüşşafaka’nın 1994’te yeni bir tesise gitmek için ayrıldığı 130 yıllık simgesel kampüsünde, imamlar için eğitim akademisi açmaya karar verdi. İki yıl önce bile böyle bir adımın atılmasını akıl almazdı. Bu, Atatürk ve Abdülaziz’in devrinin nasıl sona ermekte olduğunun bir işareti.”

Terfi için namaz

Ak Parti’nin iktidara gelmesinden bu yana Türkiye’yi dönüştürdüğünü belirten Çağaptay, artık Ankara’daki bürokratların terfi edememe korkusuyla kendilerini namaz kılmaya mecbur hissettiklerini, hükümette görev almak ya da devletten ihale almak isteyenler için ibadet etmenin gereklilik haline geldiğini, Ak Parti’nin kendisine sempatiyle yaklaşan yargıçları, üniversite rektörlerini atayarak iktidar alanını genişlettiğini yazdı.



Çağaptay, “Ak Parti" yandaşı işadamlarının sahip olduğu medya kuruluşlarının oranı yüzde 20’den yüzde 50 civarına yükseldi. Atatürk’ün takipçileri kilit önemdeki kurumları ihmal etti. Darüşşafaka 1994’te varoşlardaki yeni bir kampüse taşındığında, elit sınıf, Boğaz manzaralı bu güzel 19. yüzyıl binalarının boş kalmasına müsaade etti” diye yazdı.



Çağaptay, “Atatürk’ün reformlarının altını oymaya çalışıyor olabilirler, ancak, hiç kimse İslamcıları bir vizyona sahip olmamakla suçlayamaz” dedi.