"Atatürk devrimci bir şahsiyettir, heykelini her yerde göze sokmanın gereği yok"

"Anti - kapitalist Müslüman" olarak da bilinen ilahiyatçı-yazar İhsan Eliaçık, Mustafa Kemal Atatürk'ün 'devrimci bir şahsiyet' olduğu ancak 'heykelini yer yerde göze sokmanın' gereğinin olmadığını söyledi. Eliaçık, Atatürk'e fikir ve düşünce olarak da bakılmasını istedi.

"Anti - kapitalist Müslüman" olarak da bilinen ilahiyatçı-yazar İhsan Eliaçık, sosyal medya hesabı Twitter'da, şu paylaşımda bulundu:

"Atatürk gibi bu toprakların tarihinde iz bırakmış devrimci bir şahsiyetin resmini, heykelini her yerde göze sokmanın gereği yoktur. Tarih müzeleri olur, oralarda her tür resmi, büstü sergilenir, isteyen gider gezer. Ona bir de fikir ve düşünce olarak bakın."