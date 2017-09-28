Atatürk büstünü inşaat malzemeleri arasına atmışlar

Timur TARLIĞ/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'de, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılarak Milli Eğitim Bakanlığı\'na devredilen okullardan biri olan eski Fatih Koleji\'nde, Atatürk büstü ve Atatürk\'ün Gençliğe Hitabesi\'nin inşaat malzemeleri ve eski sıraların arasına atıldığı belirlendi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi\'nin, bu olay üzerine ildeki bütün okul müdürlerine, okul binalarının en ücra köşelerinin bile aranması talimatını verdiği belirtildi.

Geçen yıl 15 Temmuz\'daki darbe girişiminin ardından, çok sayıda okul, FETÖ/PDY ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle kapatılıp, binaları Milli Eğitim Bakanlığı\'na devedildi. Binaların büyük çoğunluğu okul olarak yeniden hizmete alındı. İzmir\'de kapatılan okullar arasında yer alan Fatih Koleji\'nin binasında ise Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi açıldı. Kolej binasının 5 katını kullanan İmam Hatip Lisesi\'nin müdürü, kapalı olan 7\'nci katı temizleterek bu katı da kullanmak için çalışma başlattı. Temizlik çalışmaları sırasında, Atatürk büstü ve Atatürk\'ün Gençliğe Hitabesi, inşaat malzemeleri ve eski sıraların arasına atılı halde bulundu. Büstün fotoğrafını çeken okul müdürü, durumu İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne bildirdi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de, inşaat atıkları arasına atılan büst, Gençliğe Hitabe ve portrelerin temizlenerek yerine konulması, mevcut olan Atatürk köşesinin okula ve ülkeye yakışır şekilde yenilenmesi, bunun yanında bütün okul müdürlerine, okul binalarının en ücra köşelerinin bile aranması talimatını verdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Yahşi, \"Devletimize yapılacak hiçbir çirkin hareketi kabul etmeyeceğimiz gibi, devlet büyüklerimize de yapılacak hiçbir saldırıyı kabul etmemiz mümkün değildir. İzmir Fatih Koleji\'nde karşılaşmış olduğunuz görüntü de daha önceki görüntüler gibi, terör örgütünün devletimize ve devlet büyüklerimize olan çirkin ve nefret dolu tavrını bizlere gösteriyor. Biz eğitimciler, çocuklarımızın, tarihimizin, devletimizin kirletilmesine asla izin vermeyeceğiz\" dedi.

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