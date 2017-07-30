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Atatürk büstüne saldırı: Dinimizde putperestlik yoktur!

"Putperestliğe sahip çıkanlar peygamberin soyundan mıdır?"

30 Temmuz 2017 18:32

ŞanlıUrfa'nın Siverek İlçesi'nde, başında sarık bulunan seyyar satıcı, Mehmet Malbora, "Dinimizde putperestliğe yoktur" diye bağırarak elindeki tahra ile Atatürk büstüne saldırdı. Saldırgan Malbora, büstün yakınındaki İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan çıkan askerler tarafından etkisiz hale getirilerek, polislere teslim edildi.

Siverek'te seyyar satıcı Mehmet Malbora, öğle saatlerinde resmi törenlerin yapıldığı Hasan Çelebi Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Meydanı'na geldi. Şalvarlı ve başında sarığı bulunan Mehmet Malbora, bir anda Atatürk büstünün bulunduğu alana çıkıp, elindeki tahra ile büste zarar vermeye başladı. Elindeki tahrayla büste rastgele vurarak zarar veren ve 'Dinimizde putperestlik yoktur. Putperestliğe sahip çıkanlar peygamberin soyundan mıdır?' diye bağıran Malbora'yı görenler durumu polise bildirerek engel olmaya çalıştı.

Olanlar meydanın yakınındaki Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından fark edildi. Hızla meydana gelen jandarmalar, elindeki tahrayı aldıkları Malbora'yı büstün olduğu bölgeden indirdi ve gelen polis ekiplerine teslim etti. Gözaltına alınan saldırgan, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Valilik'ten açıklama

 

Valilik tarafından olayın ardından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Siverek'te saat 13.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk heykeline yönelik, çevreden edinilen ilk bilgilere göre, akli dengesinin yerinde olmadığı değerlendirilen Siverek doğumlu M.M. tarafından çirkin bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Kolluk kuvvetlerince olaya anında müdahale edilerek, Atatürk heykeline zarar verilmesi engellenmiştir."

Açıklamada, gözaltına alınan şahıs hakkında adli ve idari işlemlerin sürdüğü, gelişmelerin valilik tarafından yakından takip edildiği kaydedildi.

 

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