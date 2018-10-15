Atatürk büstüne saldıran 2 kişi tutuklandı

Mustafa Kemal Atatürk'ün büstüne saldırıp, hakaret ederken çektirdiği videoyu sosyal paylaşım sitesindeki hesabından paylaşan 16 yaşındaki Y.S. ile 17 yaşındaki H.Ç., Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yakalanıp, gözaltına alındı.

İki çocuk, sevk edildikleri Gebze Adliyesi'nde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret videosu failine Cumhuriyet savcımız tarafından soruşturma açılmıştır. Yargımız, bu tarz olayların üzerine süratle gitmeye devam edecektir" dedi.

