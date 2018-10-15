Atatürk büstüne çirkin saldırıya gözaltı (2)- YENİDEN

Sayın Yazıişleri Müdürleri;

\'Atatürk büstüne çirkin saldırıya gözaltı (2)\' başlığıyla verdiğimiz ek haberi, şüphelilerin isimlerini kapatıp, fotoğrafta da yüzlerini buzlayarak yeniden veriyoruz. Şüphelilerin yaşlarının 18\'den küçük olmasından dolayı isimlerinin ve fotoğraflarının açık kullanılmamasını rica ediyoruz. DHA

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2 TUTUKLAMA

Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün büstüne saldırıp, hakaret ederken çektirdiği videoyu sosyal paylaşım sitesindeki hesabından paylaşan 16 yaşındaki Y.S. ile görüntüyü çeken 17 yaşındaki H.Ç., sevk edildikleri Gebze Adliyesi\'nde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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