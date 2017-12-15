Atatürk büstlerine saldıran kişi tutuklandı

Adana'da iki okulun bahçesindeki Atatürk büstlerine tabancayla ateş ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı cezaevine gönderildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki Cumhuriyet ve Kanuni ortaokullarının bahçelerindeki Atatürk büstlerine tabancayla ateş ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Ali B.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Şüpheli, Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Okullardan birinin güvenlik kamerasınca, şüphelinin bahçedeki Atatürk büstüne yönelmesi ve iki el ateş etmesi kaydedildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, saldırıyla ilgili yaptığı araştırmada "yaralama" suçundan girdiği cezaevinden iki ay önce çıkan Ali B'yi, güvenlik kamerası kayıtları doğrultusunda dün gözaltına almıştı.