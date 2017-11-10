Atatürk, Bursa'da da törenle anıldı

Gürkan DURAL-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) - TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 79\'uncu yıl dönümünde Bursa’da da törenlerle anıldı.

Bursa Valiliği’nce düzenlenen anma töreni sabah saat 09.00’da Cumhuriyet Alanındaki Atatürk Anıtına, Valilik ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın çelenklerinin sunulmasıyla başladı. Saatler 09.05’i gösterdiğinde ise iki dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla göndere çekilen bayrak yarıya indirildi. Saygı duruşu sırasında sirenler çaldı, sürücüler de araçlarını durdurarak korna çaldı.

Törene Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Bursa Emniyet Müdürü Osman Ak ile resmi kurum ve kuruluş temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Küçük ve Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş\'ın ayrılmasının ardından CHP Bursa İl Başkanlığı töreni sürdürdü. Şiirlerin okunduğu törende konuşan CHP Bursa İl Sekreteri Muharrem Or, \"Atamızın bize en büyük mirası olan Türkiye Cumhuriyeti, bizden sonraki kuşaklara da ulaştıracağımız bu değerler sayesinde sonsuza dek yaşayacaktır\" dedi.

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