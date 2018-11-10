Atatürk, Bingöl ve Diyarbakır'da anıldı

Serdar SUNAR-Aziz ÖNAL/DİYARBAKIR-BİNGÖL, (DHA)- TÜRKİYE Cumhuriyeti\'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80\'inci yıldönümü, Diyarbakır ve Bingöl\'de düzenlenen törenlerle anıldı.

Diyarbakır\'da merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Anıt Park\'ta gerçekleşen çelenk koyma töreniyle başlayan anma programına, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, 7\'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cuma Atilla, Ak Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat ile askeri ve devlet erkanı katıldı. Atatürk Anıtı\'na çelenk konulmasının ardından, Ulu Önder Atatürk\'ün hayatını kaybettiği saat 09.05\'te 2 dakikalık siren eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu. Buradaki anma programı, İstiklal Marşı\'nın okunmbasıyla birlikte Türk bayraklarının yarıya indirilmesiyle sona erdi.

Anıt Park\'taki törenin ardından, Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi\'nde devam eden anma programı da saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunması ile başladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün sivil ve askeri hayatını içeren sunumlarla devam eden anma programı, Diyarbakır Güzel Sanatlar Lisesi korosunun seslendirdiği eserlerle sona erdi.

BİNGÖL\'DE DE ATATÜRK ANILDI

Bingöl’de de 10 Kasım Atatürk\'ü Anma Günü nedeniyle Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi. Törene Vali Kadir Ekinci, Garnizon Komutanı Vekili Bakım Yarbay Ahmet Kabakçı ve Bingöl Belediye Başkan Vekili Halim Sügü ve kurum amirleri katıldı. Vali Kadir Ekinci, Atatürk anıtına çelenk koyma törenin ardından, saat 09:05’te saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

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