Atatürk, ‘Benim kentim' dediği Yalova'da anıldı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- ULU önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80’inci yıldönümünde, ‘Benim kentim’ dediği Yalova’da, törenle anıldı.

Anma programı, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda başladı. Törene Yalova Valisi Muammer Erol, Karamürselbey Eğitim Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Ak Parti Milletvekili Meliha Akyol, CHP Milletvekili Özcan Özel ve siyasi partilerle sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Törende Atatürk Anıtı’na çelenk konulurken, saat 09.05’te kentte hayat durdu. Meydandaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sona erdi.

Program, Yalova Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda devam etti. 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası\'nın önemine ilişkin konuşma yapan Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Halide Meydan Aktaş, “Atatürk, hayatında bir ulusun köklü tarihini yenmesini sağladı. Dünya tarihinde de benzeri görülmemiş izler bırakarak bu dünyadan göçtü. Atatürk, cumhuriyetle ile devletin ve toplumun geleceğinden kendini sorumlu tutabilen, akılcı ve yaratıcı düşünen, gerçekçi bilgiler ışığında ileri bakabilen özgür bireylerin oluşturduğu, çağdaş bir toplum olmayı gaye edinmiştir. O Kurtuluş Savaşı’nda Türk milletini aynı ülke etrafında toplayarak ulusal birliğin sağlanması için yurttaşları aynı hedefe yönlendirmesini bilmiştir” dedi.

Tören, konuşmaların ardından öğrencilerin ‘Atatürk Oratoryosu’ ile sona erdi.

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