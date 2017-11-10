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Atatürk, 'Benim kentim' dediği Yalova'da anıldı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA) - ULU önder Gazi Mustafa Atatürk, ölümünün 79’uncu yılında, 'Benim kentim' dediği Yalova’da düzenlenen törenle anıldı

10 Kasım 2017 15:10

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA) - ULU önder Gazi Mustafa Atatürk, ölümünün 79’uncu yılında, \'Benim kentim\' dediği Yalova’da düzenlenen törenle anıldı.
Anma programı, sabah saatlerinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda başladı. Törene Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, Karamürselbey Eğitim Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve siyasi partilerle sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Törende Atatürk Anıtı’na çelenk konulurken, saat 09.05\'te kentte hayat durdu. Meydandaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sona erdi.
Anma programı, Yalova Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda devam etti. Şehit Osman Altınkuyu Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen programda, okul müdürü Sedat Oymak, 10 Kasım Atatürk\'ü anma günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla konuşma yaptı. Tören, konuşmaların ardından öğrencilerin \'Atatürk Oratoryosu\' ile sona erdi.

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