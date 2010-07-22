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ATATÜRK BARAJI ÇEVRESİNDEKİ YANGIN BOZOVA (A.A)

22 Temmuz 2010 10:13

-ATATÜRK BARAJI ÇEVRESİNDEKİ YANGIN BOZOVA (A.A) - 22.07.2010 - Şanlıurfa'nın Bozova ilçesi sınırlarındaki Atatürk Barajı gölü çevresinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Alınan bilgiye göre, baraj gölünün güney cephesindeki  ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına müdahale için, olay yerine, Bozova ve Şanlıurfa'dan çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Alınan bilgiye göre, baraj gölünün güney cephesinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Devlet Su İşleri 152. Şube Şefliği hizmet binası ve lojmanlarının bulunduğu yerleşkeye yakın bir alanda çıkan ve Şanlıurfa ile çevre ilçelerden sevk edilen çok sayıda itfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınmaya çalışıyor. Şanlıurfa Valisi Nuri Okutan ve Bozova Kaymakamı Mehmet Özel de olay yerine geldi. Vali Okutan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yangına çok sayıda ekibin müdahale ettiğini belirterek, kontrol altına alınmaya çalışılan yangının, büyük ormana sıçramaması için çaba sarf edildiğini söyledi.

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