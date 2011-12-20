Atatürk ayakkabı ve alkolsüz içki markası oluyor

T24 -

Atatürk ticari marka



Atatürk markası raflarda olacak

Türkiye marka başvurusunda bulunabilir

Türkiye Prodi’yi tescillemişti

Taraf Gazetesi’nin haberine göre Türkiye’de yasalarla korunan “Atatürk” ismi AB ülkelerinde artık marka olarak kullanılabilecek. İngiliz asıllı Müslüman olan Muhammed Sujah Jioher Yaqub, Atatürk ismini 5 Ekim 2005’ten itibaren AB markası olarak tüm üye ülkelerde geçerli olmak üzere tescil ettirdi. Türkiye ise bu duruma karşı çıkarak dava açtı. Türkiye savunmasında “Atatürk ismini Mustafa Kemal’in kız kardeşi bile kullanamadı. Bu nedenle ‘Atatürk’ soyadı diğer liderlerin isimlerinden farklıdır. Bunu marka olarak kimse kullanamaz” dedi. Ancak Türkiye davayı kaybetti. Atatürk isminin patentini alan Yaqub, AB ülkelerinde bu markayla artık giyecek, temizlik maddesi, alkolsüz içecek, ayakkabı, ilaç ve giysi üretebilecek.Türkiye, AB İçpazarda Uyumlaştırma Ofisi’ne (OHİM) başvurarak tescilin iptal edilmesi için dava açmıştı. Açılan davada savunma yapan Türkiye, Atatürk isminin marka olarak kullanılamayacağını mahkemeye bildirdi. Ancak AB yasalarına göre ünlü kişilerin isimleri eğer tescillenmemişse kişiler tarafından marka olarak kullanılabiliyor. Türkiye’nin savunması üzerine harekete geçen marka sahibi Muhammed Sujah Jioher Yaqub’un avukatları savunma yazmak için Türkiye’de araştırma yapmaya başladı. “Atatürk” isminin birçok yerde kullanıldığını fark eden avukatlar yaptığı savunmada “Atatürk ismi Türkiye’de birçok yerde kullanılıyor. Bunların başında ‘Atatürk Orman Çiftliği’ geliyor. Bu arada ticari ürünler üretiliyor. Bunun yanında Kapalıçarşı’da üzerinde Atatürk ismi yazan birçok ürün satılıyor. Aynı zamanda arabaların üzeri ve elbiselerin üzerinde de Atatürk ismi yer alıyor” dedi.Bu savunmanın üzerine kararını açıklayan mahkeme Türkiye’yi haksız buldu ve “Atatürk” isminin patentini İngiliz asıllı Müslüman olan Muhammed Sujah Jioher Yaqub’a verdi. Yaqub’un “Atatürk” markasıyla kurduğu şirkette ise bir birinden değişik ürünler üretilebiliyor. Yaqup tüm AB ülkelerinde bu markayla artık giyecek, temizlik maddesi, alkolsüz içecek, ayakkabı, ilaç ve giysi üretebilecek.Patent davasıyla ilgili Taraf’a konuşan Patent Marka ve Danışmanlık Şirketi avukatlarından Abdurrahim Ayaz “Türkiye bu aşamadan sonra mahkeme kararını temyiz edebilir. Ancak bir üst mahkemede sonuç değişmeyecektir. Eğer Atatürk isminin patentini alan kişi beş yıl süreyle bir şey üretmez ise marka sahipliğini kaybeder. Bu süreçte Türkiye yeniden marka başvurusunda bulunup Atatürk markasını tescilleyebilir” dedi.Türkiye markanın iptali için yaptığı başvuruda Atatürk’ün devlet başkanı olduğunu ve bu ismin marka olarak kullanılmayacağını söylemişti. Ancak Türkiye’de de devlet başkanları ve önemli şahsiyetlerin isimleri marka olarak kullanılıyor. Bunların başında tescili Türk Patent Enstitüsü tarafından verilen “Romano Prodi” markası geliyor. Ramono Prodi, eski İtalya Başbakanı ve aynı zamanda önemli politikacılarından.