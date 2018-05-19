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Atatürk anıtındaki HDP çelengini parçaladı, CHP çelengini devirdi (2)

GÖZALTINA ALINDI Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Atatürk anıtı önüne konulan HDP çelengini parçalanması ve CHP çelenginin ise devrilmesi olayına ilişkin polis ekiplerince soruşturma başlatıldı

19 Mayıs 2018 18:16

GÖZALTINA ALINDI
Tekirdağ\'ın Çorlu ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Atatürk anıtı önüne konulan HDP çelengini parçalanması ve CHP çelenginin ise devrilmesi olayına ilişkin polis ekiplerince soruşturma başlatıldı. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, izlenen görüntülerin ardından çelenkleri parçalayıp deviren kişinin Fatma N. (57) olduğunu belirledi. Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince \'mala zarar verme\' suçundan gözaltına alınan Fatma N. ilk ifadesinde ayağının takıldığını söyledi. Çelenkleri devirdiği görüntülerin izletilmesinin ardından Fatma N, \"Ben bir anlık sinirle yaptım\" dedi. Soruşturma sürüyor.

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