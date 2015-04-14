Atatürk Anıtı'na 'yıldızsız Türk bayrağı'

Hatay'ın İskenderun İlçesi'nde bulunan Atatürk Anıtı'nın değiştirilen bayrağında yıldız olmaması, vatandaşların tepkisini çekti. Bugün yenilenen iki bayraktan birinde yıldız olmadığını fark eden vatandaşların tepkisi üzerine, zabıtalar bayrağı gönderden indirdi.

İskenderun Belediyesi, Atatürk Anıtı'ndaki iki Türk Bayrağı'nı yeniledi ancak yenilenen bayraklardan birinde yıldız olmadığı fark edilmedi. Anıt çevresinde gezen vatandaşlar, bayrakta yıldızın olmadığını fark ederek olaya tepki gösterdi.

Bir süre gönderde kalan yıldızsız Türk Bayrağı, vatandaşların tepkisi üzerine belediyeden gelen zabıta ekibi tarafından indirildi.