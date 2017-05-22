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Atatürk anıtına baltayla saldırdı, linçten zabıta kurtardı!

Olay bugün saat 11.30 sıralarında Adapazarı meydana geldi

22 Mayıs 2017 16:53

Adapazarı Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk anıtına tiner döküp ateşe veren, baltayla saldıran kişiyi halk linç etmek istedi. Üzerine doğru gelenlere balta ile saldırmak isteyen kişiyi, etrafını saran vatandaşlardan zabıta ekipleri güçlükle kurtardı.

CNN Türk'te yer alan habere göre, bugün saat 11.30 sıralarında Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtına gelen kimliği belirlenemeyen bir kişi anıtın çevresine yanında getirdiği tineri dökerek ateşe verdi.

Anıtın önüne açılabilir merdiveni ve Türk Bayrağı'nı koyan kişi, elini havaya kaldırarak Arapça bir şeyler söyledi. Kimliği belirsiz kişi daha sonra elindeki baltayla anıta ve kaidesini vurmaya başladı.

Bu sırada çevrede toplanan vatandaşlar tepki gösterdi. Üzerine doğru gelenlere de balta ile saldırmak isteyen kişi, bir anda etrafını saran onlarca öfkeli vatandaşın arasında kaldı. Öfkeli kalabalık saldırganı linç etmek istedi. Bir kişi anıtın önündeki merdiveni alarak saldırgana vurmaya çalıştı.



 

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