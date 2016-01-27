Ataköy'den sonra Florya da yapılaşma tehdidiyle karşı karşıya

İstanbul Florya sahili de Ataköy sahilinde devam eden yapılaşma tehdidi ile karşı karşıya. Büyükşehir Belediye Meclisi, Atatürk Deniz Köşkü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sosyal Tesisler arasında kalan parseller için 2013 yılında başlayan ve bu ay tamamlanan plan değişikliğini onayladı. Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, İBB’nin kararına “Florya sahil de Ataköy gibi beton yığını olmasın istedik. İtirazlarımızı yaptık ama dikkate almadılar” diyerek tepki gösterdi.

Radikal'den Ömer Erbil’in haberine göre; daha önce ‘Kamu Eğitim, Dinlenme ve Turistik Tesisler Alanı’ fonksiyonlu nazım imar planı 17.01.2014 tarihli değişiklikle ‘Turizm Ticaret Alanı’ fonksiyonuna dönüştürüldü. Ataköy sahildeki yapılaşmalar da ilk olarak planların Turizm Ticaret alanına çevrilmesiyle başlamıştı.

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, “Florya’nın betonlaşmasını istemiyoruz” dedi. Florya Şenlik Mahallesi 201 ada 273 bin 089 metre kare büyüklüğündeki 7, 8, 15, 16, 17, 20, 23, 26, 29 ve 30 parsellerin mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait. 2006 onaylı 1 / 1000 Uygulama imar planında bu parseller E 1 simgeli ‘Günübirlik Turizm ve Rekreatif alanı’ ile E simgeli ‘Kamu Eğitim, Dinlenme ve Turistik Tesisler Alanı’ fonksiyonundaydı.

Zaten 29 parselin bir kısmında da Florya Özürlüler Kampı yer alıyordu. 13 Nisan 2013 tarihinde önce 1 / 5000 ölçekli Nazım İmar Planı değiştirildi. Yükseklik 6.50’den 10.50’ye çıkarıldı. Yani bir kat artırıldı. Fonksiyonuna da ‘Turistik Tesisler’ alanı eklendi. Kamu Eğitim ve Dinlenme ve Turistik tesisler alanı fonksiyonu ise devre dışı bırakıldı. Böylelikle Ataköy sahilde yapılaşmaların sürdüğü plan ile Florya sahil aynı fonksiyona getirildi. Florya’nın da betonlaşma tehlikesi başladı.

İnşaatlar plandan önce

Plan değişikliği yapıldığında İstanbul Akvaryum ve yanındaki alışveriş merkezi bitmiş, otel inşaatına da başlanmıştı. Plan değişikliği İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’na da sorulmadı. Oysa plan değişikliği yapılan 29 parselin tamamı Atatürk Deniz Köşkü parsel komşuluğunda ve 2863 sayılı yasa gereğince kurulun yetki alanında kalıyordu.

Bakırköy Belediyesi plan değişikliğine itiraz etti. İtirazda ‘Günübirlik Turizm ve Rekreatif Alanları’nın iptal edilerek daha ticari bir yaklaşımla planlanan adı günübirlik turizm ve turistik tesisler alanı olan ancak işlev açısından uygulamada daha çok rantabl yapıların yer aldığı ve daha az kamu yararı gözetildiği, koruma kurul kararı olmadığı belirtildi. Ancak İBB bu itirazı dikkate almadı.

Kurul 1 kat indirdi

Kurul plan değişikliğinden 2 yıl sonra 20.08.2015 tarihinde Bakırköy Belediyesi’ni itirazını dikkate alarak, İBB’den acil olarak 1 / 1000 ölçekli uygulama imar planı yapmasını, yüksekliğin 6.50 metreyi (2 kat) geçmemesini istedi. Otel – motel yapılması durumunda bu kısımların tek bağımsız bölüm olarak iskan edilmesinin altını çizen Kurul, sahilde 2 noktadan 7 metreden az olmamak kaydıyla yaya yollarının düzenlenmesini, yeşil alana yaya erişiminin sağlanarak kamu kullanımına açılacak şekilde uygulama yapılmasını talep etti.

“Betonlaşmaya karşıyız”

Bakırköy Belediyesi, sahildeki yapılaşmalar bittikten sonra İBB’nin planları bu inşaatlara göre uydurmaya çalıştığını ileri sürdü. En son bu ayın 15’inde yaptıkları uygulama imar plan değişikliğinin de bu amaca yönelik olduğunu belirten Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu şöyle konuştu: “Ataköy sahildeki gibi bir yapılaşmaya karşı olduğumuzu her fırsatta dile getirdik. Florya sahil de Ataköy gibi beton yığını olmasın istedik. Halkın kullanımına ve yeşil alan olarak ayrılmasını talep ettik. İtirazlarımızı yaptık ama dikkate almadılar. Florya sahili betonlaşma tehlikesine karşı savunmaya devam edeceğiz.”