Ataşehir'deki kavgayı polis havaya ateş ederek ayırdı

Ataşehir'de iki aile arasında çıkan kavgayı polis havaya ateş ederek ayırdı.

DHA'da yer alan habere göre, Olay Ataşehir İçerenköy Mahallesi Ayşegül Sokakta saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre aralarında anlaşmazlık olan iki aile arasında taşlı, sopalı kavgaçıktı.

İki kalabalık aile arasında çıkan kavgayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi.

Aile üyeleri arasında kavga bir türlü sonlanmayınca polis çareyi havaya ateş açmakta buldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

2 kişi hafif yaralı

Kavgada iki kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Bir kadın ise kavganın ardından fenalaştı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın, ambulans ile Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'ne götürüldü.

Ablası fenalaşan Uğur Elma, tehditler savurdu. Kavga sırasında sokakta kaporta dükkanı olan bir kişinin de iş yerindeki otomobiller zarar gördü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.