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Ataşehir'deki camide yaşanan tente faciasına ilişkin iddianamede imamlar suçlandı

İstanbul Ataköy'deki bir caminin tentesinin çökmesinin sonucu 3 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi de yaralanmıştı

25 Mayıs 2017 00:01

İstanbul Ataköy'de, cenaze namazı sırasında çöken tente nedeniyle 3 kişinin öldüğü olaya ilişkin bilirkişi raporu savcılığa ulaştı. Raporda, biriken kar nedeniyle çökme riskine rağmen cemaati tente altına çağıran imamlar kusurlu bulundu.

İstanbul Ataköy'de, 10 Ocak 2017'de 3 kişinin ölümü, 50 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan tente faciasına ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı.

NTV'nin haberine göre, 3 iş güvenliği uzmanı tarafından hazırlanıp savcılığa sunulan 7 sayfalık bilirkişilik raporunda, Bakırköy Belediyesi zabıta ekiplerinin, biriken kar nedeniyle tentenin çökebileceğini megafonla anons ettiği yer aldı.

Tente altının boşaltılmasının istenmesine rağmen, cenaze başında duran imamların 'kısa sürede kılma' daveti üzerine cemaatin çoğunluğunun tentenin altına girdiği ifade edildi.

 

​“Kasıt yok, ancak önlenebilirdi”

 

Tabutlardan birinin çıkartılıp araca yüklendiği esnada tente çöktüğü belirtilen raporda, imamlar Mustafa K. ile Mustafa Ç.'nin kusurlu olduğu yer aldı. Kazanın oluşumunda kasıt unsurunun bulunmadığı, ancak alınacak önlemlerle önlenebileceğinin altı çizildi.

 

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