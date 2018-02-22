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Ataşehir'deki bomba ihbarı oyuncak çıktı

İstanbul Ataşehir'de 5 katlı binanın en üst katındaki bir dairede bomba olduğu yönünde ihbar yapılmıştı

22 Şubat 2018 19:33

İstanbul Ataşehir'de 5 katlı binanın en üst katındaki bir dairede bomba olduğu yönünde ihbar yapıldı. Yapılan incelemede pakette bomba şeklinde bir oyuncak olduğu anlaşıldı.

Ataşehir Kayışdağı İnönü Mahallesi Hülyalı Sokak’ta beş katlı binanın beşinci katında oturan bir kişi komşularına uzun süre gelmeyeceğini söyleyerek bir süre önce evden ayrıldı.

Bu sırada yan dairede oturan bir vatandaş evin içinde şüpheli bir paket olduğunu gördü. Durumu polisi ihbar edilirken, tüm mahalleli sokağa döküldü.

Oyuncak bomba çıktı

Polis ekipleri sokağa trafiğe kapatırken, olay yerine bomba imha ekipleri çağrıldı. Vatandaşların endişe dolu bekleyişi devam ederken, paniğe neden olan şeyin plastik dinamit lokumları ve saatle süslenmiş oyuncak bomba olduğu belirlendi

 

 

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Ataşehirbomba ihbarı

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