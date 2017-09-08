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Ataşehir'de yolcu minibüsü devrildi; 4 yaralı

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi

08 Eylül 2017 06:36

İstanbul Ataşehir'de bir otomobille çarpıştıktan sonra kontrolden çıkıp devrilen minibüste mahsur kalan 4 yolcuyu vatandaşlar minibüsün camlarını kırarak kurtardı.

Atşehir 10. Sokak'tan Karadeniz Caddesi'ne inen Ramazan Evren yönetimindeki  araç, cadde üzerinde seyir halindeki İsmail Telli yönetimindeki Küçükbakkalköy- Kadıköy hattında çalışan minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkıp devrilen minibüsün içinde mahsur kalan yolcular, çevredeki vatandaşlar minibüsün camları kırılarak kurtarıldı

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Görgü tanıkları caddeye bağlanan aracın süratli olduğunu ve yola kasis yapılması için defalarca başvurduklarını söyledi.

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