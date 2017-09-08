Ataşehir'de yolcu minibüsü devrildi: 4 yaralı

Ramazan EĞRİ / İstanbul,(DHA) ATAŞEHİR\'de bir otomobille çarpıştıktan sonra kontrolden çıkıp devrilen minibüste mahsur kalan 4 yolcuyu vatandaşlar minibüsün camlarını kırarak kurtardı. Olay gece 23.00\'te meydana geldi. 10. Sokak\'tan Karadeniz Caddesi\'ne inen Ramazan Evren yönetimindeki 34 AF 6588 plakalı araç, cadde üzerinde seyir halindeki İsmail Telli yönetimindeki 34 M 1482 plakalı Küçükbakkalköy- Kadıköy hattında çalışan minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkıp devrilen minibüsün içinde mahsur kalan yolcular, çevredeki vatandaşlar minibüsün camları kırılarak kurtarıldı

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Görgü tanıkları caddeye bağlanan aracın süratli olduğunu ve yola kasis yapılması için defalarca başvurduklarını söyledi.

ANNE AĞLAYARAK GELDİ

Öte yandan kjazada hafif yaralanan bir kızın annesine kazayı haber vermesi ve ardından annesinin ağlayarak panik içinde kaza yerine gelmesi kameralara yansıdı.

(FOTOĞRAFLI)