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ATAŞEHİR'DE YOLCU MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ: 4 YARALI

Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA Ataşehir'de bir otomobille çarpıştıktan sonra kontrolden çıkıp devrilen minibüste mahsur kalan 4 yolcuyu vatandaşlar minibüsün camlarını kırarak kurtardı

08 Eylül 2017 03:30

Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA
Ataşehir\'de bir otomobille çarpıştıktan sonra kontrolden çıkıp devrilen minibüste mahsur kalan 4 yolcuyu vatandaşlar minibüsün camlarını kırarak kurtardı.

Olay gece 23.00\'te meydana geldi. 10. Sokak\'tan Karadeniz Caddesi\'ne inen Ramazan Evren yönetimindeki 34 AF 6588 plakalı araç, cadde üzerinde seyir halindeki İsmail Telli yönetimindeki 34 M 1482 plakalı minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkıp devrilen minibüsün içinde mahsur kalan yolcular, çevredeki  vatandaşlar minibüsün camları kırılarak kurtarıldı

Olayın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Görgü tanıkları caddeye bağlanan aracın süratli olduğunu ve yola kasis yapılması için defalarca başvurduklarını söyledi. 
 
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (Özel Görüntüler)
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-Minibüsün camının kırılması
-Yolcuların minibüsten çıkması
-Panik yapan yaralı yakınları
-Yaralıların ambulansa binmesi
-Devrilen minibüsün şoförü (Mavi Tişorlü)
-Kaza yapan aracın şoförü Ramazan Evren (Polis aracının içinde)
-Yaralı kızı için panik yapan anne
-Genel ve Detay
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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