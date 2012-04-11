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Ataşehir'de yangın: Baba ve kızı hayatını kaybetti

Ataşaehir'de henüz belirlenmeyen nedenle çıkan yangında, baba ve kızı öldü

11 Nisan 2012 13:11

İstanbul’un Ataşehir ilçesinde çıkan yangında, baba ve kızı hayatını kaybetti. Anne, 4 çocuğunu alevlerden kurtarmayı başardı.

Ataşehir'de bir dairede çıkan yangında baba ile 3 yaşındaki kızı yaşamını yitirdi.
 
Ataşehir Esatpaşa Mahallesi'ndeki  5 katlı binanın 2 katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
 
Saat 08.30 sıralarında çıkan yangında, 50 yaşındaki baba Raşit Aktürk ile 3 yaşındaki kızı Nisa Nur, alevler arasında kalarak yaşamını yitirdi.
 
Anne ise 4 çocuğunu yanına alarak evden çıkmayı başardı. Kızını ve eşini kaybeden Hülya Aktürk, bina önünde gözyaşı döktü.
 
Çiftin 7 çocuğu bulunduğu, 2 çocuklarının ise olay sırasında evde olmadığı öğrenildi.
 
Yüzünden yaralanan kadın ve ailenin diğer çocukları hastaneye kaldırıldı. Polisin ve itfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. 
 
 

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