Ataşehir'de yangın: Baba ve kızı hayatını kaybetti

İstanbul’un Ataşehir ilçesinde çıkan yangında, baba ve kızı hayatını kaybetti. Anne, 4 çocuğunu alevlerden kurtarmayı başardı.

Ataşehir'de bir dairede çıkan yangında baba ile 3 yaşındaki kızı yaşamını yitirdi.

Ataşehir Esatpaşa Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın 2 katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Saat 08.30 sıralarında çıkan yangında, 50 yaşındaki baba Raşit Aktürk ile 3 yaşındaki kızı Nisa Nur, alevler arasında kalarak yaşamını yitirdi.

Anne ise 4 çocuğunu yanına alarak evden çıkmayı başardı. Kızını ve eşini kaybeden Hülya Aktürk, bina önünde gözyaşı döktü.

Çiftin 7 çocuğu bulunduğu, 2 çocuklarının ise olay sırasında evde olmadığı öğrenildi.

Yüzünden yaralanan kadın ve ailenin diğer çocukları hastaneye kaldırıldı. Polisin ve itfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.